Биография

Скотт Спир — режиссер кино, телевидения и видеоклипов, а также звукорежиссер и писатель. Родился 5 июня 1982 года. Создал более 35 видеоклипов, 6 полнометражных игровых кинокартин и 2 сериала. Обладатель нескольких наград, среди которых приз MTV Music Video Awards. В возрасте 23 лет подписал контракт со студией HSI Production. В 2006 году снял для американской альтернативной рок-группы Switchfoot видеоклип, за который получил свою первую премию MVPA Award. Спустя год получил премию MTV за видеоклип для мексиканской певицы Belinda. Первым фильмом Скотта Спира стала драма «Бит» 2003 года. Кинокартина была показана на кинофестивале Сандэнс. Спир выступил в качестве продюсера и второго режиссера. В 2012 году режиссер снял сиквел популярной музыкальной мелодрамы «Шаг вперед — 4». В фильме «Шаг вперед. Все или ничего» 2014 года Спир выступил в качестве генерального продюсера. В 2018 году вышли сразу три режиссерские работы Спира: «Полночная драма», фантастическая комедия «Статус: обновлен», фантастический триллер «Ремнант. Все еще вижу тебя». Режиссер снял драматический сериал «В поисках Картер» и многосерийный фильм ужасов «Крик».