Полночное солнце (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

9.32018, Midnight Sun
Драма, Мелодрама87 мин18+

О фильме

Из-за редкого генетического заболевания юная Кэти вынуждена всe время находиться дома, ведь ультрафиолетовые лучи представляют для нее смертельную опасность. Однажды отец разрешает Кэти совершить вечернюю прогулку, в ходе которой девушка знакомится с красавчиком Чарли и влюбляется в него.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

