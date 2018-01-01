Полночное солнце (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Из-за редкого генетического заболевания юная Кэти вынуждена всe время находиться дома, ведь ультрафиолетовые лучи представляют для нее смертельную опасность. Однажды отец разрешает Кэти совершить вечернюю прогулку, в ходе которой девушка знакомится с красавчиком Чарли и влюбляется в него.



