Полночное солнце (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
9.32018, Midnight Sun
Драма, Мелодрама87 мин18+
О фильме
Из-за редкого генетического заболевания юная Кэти вынуждена всe время находиться дома, ведь ультрафиолетовые лучи представляют для нее смертельную опасность. Однажды отец разрешает Кэти совершить вечернюю прогулку, в ходе которой девушка знакомится с красавчиком Чарли и влюбляется в него.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Спир
- Актриса
Белла
Торн
- ПШАктёр
Патрик
Шварценеггер
- Актёр
Роб
Риггл
- КШАктриса
Куинн
Шепард
- КТАктёр
Кен
Тремблетт
- СМАктриса
Сулека
Мэтью
- ДГАктриса
Джен
Гриффин
- НКАктёр
Николас
Кумбе
- ТСАктриса
Тиера
Сковбай
- НМАктёр
Норм
Мисура
- ЭКСценарист
Эрик
Кирстен
- Д«Продюсер
Дженнифер
«Нен» Гэтьен
- ДРПродюсер
Джон
Рикард
- ЗШПродюсер
Зак
Шиллер
- АШАктриса дубляжа
Анна
Штукатурова
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Мартьянов
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- НВКомпозитор
Нат
Валкотт