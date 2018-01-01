Ремнант: Все еще вижу тебя (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Авария в одной из государственных лабораторий США становится причиной техногенной катастрофы, которая уносит жизни миллионов людей. Более того, после трагических событий начинают происходить сверхъестественные вещи — призраки умерших перестают уходить в мир иной и обитают среди людей.



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