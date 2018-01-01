Ремнант: Все еще вижу тебя (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.42018, I Still See You
Детективы, Триллеры93 мин16+
Сюжет
Авария в одной из государственных лабораторий США становится причиной техногенной катастрофы, которая уносит жизни миллионов людей. Более того, после трагических событий начинают происходить сверхъестественные вещи — призраки умерших перестают уходить в мир иной и обитают среди людей.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Мелодрамы, Детективы, Триллеры
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Скотт
Спир
- Актриса
Белла
Торн
- РХАктёр
Ричард
Хэрмон
- Актёр
Дермот
Малруни
- Актриса
Эми
Прайс-Фрэнсис
- ШБАктёр
Шон
Бенсон
- ЛХАктёр
Луис
Хертэм
- ТЭАктёр
Томас
Эльмс
- СТАктриса
Сара
Томпсон
- ДБАктёр
Дэвид
Браун
- ХДАктёр
Хью
Диллон
- ДФСценарист
Джейсон
Фукс
- Продюсер
Пол
Брукс
- ЛКПродюсер
Леон
Клэранс
- ДФПродюсер
Джейсон
Фукс
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- РЛХудожник
Режан
Лябри
- ГВХудожник
Грег
Варкентин
- ПКМонтажёр
Пол
Ковингтон
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири