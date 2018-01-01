Ремнант: Все еще вижу тебя
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Ремнант: Все еще вижу тебя

Ремнант: Все еще вижу тебя (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.42018, I Still See You
Детективы, Триллеры93 мин16+

Сюжет

Авария в одной из государственных лабораторий США становится причиной техногенной катастрофы, которая уносит жизни миллионов людей. Более того, после трагических событий начинают происходить сверхъестественные вещи — призраки умерших перестают уходить в мир иной и обитают среди людей.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Фантастика, Мелодрамы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ремнант: Все еще вижу тебя»

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