Фильм Вечность Между Нами (2020)

Влюбленных подростков Райли и Криса разлучает автомобильная авария. Но благодаря необыкновенному дару Райли, у нее есть шанс хотя бы на короткое время вернуть любимого. Отпустить того, кто тебе дорог, или быть вместе, несмотря на смертельную опасность, — непростой выбор для настоящей любви.



