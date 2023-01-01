Биография

Аарон Перл – актер, продюсер и сценарист. Большинство проектов, над которыми работал, – телевизионные сериалы и полнометражные фильмы в жанрах драма, триллер и фантастика. Родился в 1972 году в Канаде – в небольшом городе на побережье Британской Колумбии. Имеет на счету более 130 фильмов, среди которых есть множество известных картин, высоко оцененных кинокритиками и зрителями. Большинство ролей Аарона Перла – второстепенные персонажи. Часто играет в одних фильмах с такими актерами как Тай Олссон, Колин Лоуренс, Эрик Кинлисайд и Питер Брайант. С ними у актера более 20 совместных проектов. Также активно сотрудничает с режиссерами Брэдом Тернером, Майклом Ролом и Кристоффером Табори. Получил известность в 1995 году – после съемок в романтической спортивной драме «История Энни \"О\"», в котором сыграл Чака. В этом же году сыграл персонажей второго плана в картинах «Сьюзи Кью» и «Домашняя песня». Наиболее известные фильмы Аарона Перла – «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва» и «Без вины виноватый». Также играл в популярных сериалах «Сверхъестественное», «Секс в другом городе», «Убийство», «Грань» и «Звездные врата: ЗВ-1». Является автором сценария к драме «Блюз малыша» (1999). В нем же выступил исполнительным продюсером."