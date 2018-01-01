Wink
Фильмы
Вечность между нами
Актёры и съёмочная группа фильма «Вечность между нами»

Актёры и съёмочная группа фильма «Вечность между нами»

Режиссёры

Скотт Спир

Скотт Спир

Scott Speer
Режиссёр

Актёры

Александра Шипп

Александра Шипп

Alexandra Shipp
АктрисаRiley Jean Stanheight
Николас Хэмилтон

Николас Хэмилтон

Nicholas Hamilton
АктёрChris Douglas
Дерон Хортон

Дерон Хортон

DeRon Horton
АктёрJordan
Иэн Трейси

Иэн Трейси

Ian Tracey
АктёрRichard
Кэтрин Лок Хэггквист

Кэтрин Лок Хэггквист

Catherine Lough Haggquist
АктрисаHelen
Эдди Рамос

Эдди Рамос

Eddie Ramos
АктёрNate
Зои Белкин

Зои Белкин

Zoë Belkin
АктрисаJulia
Фамке Янссен

Фамке Янссен

Famke Janssen
АктрисаLee Douglas
Патрик Гилмор

Патрик Гилмор

Patrick Gilmore
АктёрJenkins
Аарон Перл

Аарон Перл

Aaron Pearl
АктёрChris' Father

Сценаристы

Онил Шарма

Онил Шарма

Oneil Sharma
Сценарист

Продюсеры

Кевин ДеУолт

Кевин ДеУолт

Kevin DeWalt
Продюсер
Шон Финеган

Шон Финеган

Sean Finegan
Продюсер
Бэзил Иваник

Бэзил Иваник

Basil Iwanyk
Продюсер

Актёры дубляжа

Дарья Шевчук

Дарья Шевчук

Актриса дубляжа
Глеб Гаврилов

Глеб Гаврилов

Актёр дубляжа
Иван Чабан

Иван Чабан

Актёр дубляжа
Владимир Паляница

Владимир Паляница

Актёр дубляжа
Елена Харитонова

Елена Харитонова

Актриса дубляжа

Художники

Бренда Шендер

Бренда Шендер

Brenda Shenher
Художница
Адриан Тракуайир

Адриан Тракуайир

Adrian Traquair
Художник

Монтажёры

Шон Валла

Шон Валла

Sean Valla
Монтажёр

Операторы

Фрэнк Борин

Фрэнк Борин

Frank Borin
Оператор

Композиторы

Тодд Брайнтон

Тодд Брайнтон

Todd Bryanton
Композитор