Биография

Александра Шипп — американская актриса и продюсер. Родилась в Финиксе 16 июля 1991 года. С детства хотела связать свою жизнь с кино. Для того сразу после окончания школы она отправилась в Лос-Анджелес. Уже через год девушка снялась в картине «Элвин и бурундуки 2». Широкая популярность к Александре Шипп пришла после выхода боевика «Люди Икс: Апокалипсис». Снялась и в другой части кинофраншизы — «Люди Икс: Тёмный Феникс». В фильмографии Александры картины «Виктория-победительница», «Обитель Анубиса», «Неуклюжая», «Их перепутали в роддоме», «Рэй Донован», Occult, «Барабанная дробь 2: Новый бит», «Алия: Принцесса R&B», «Голос улиц», «Твоя семья или моя», The Deal, «Убить за лайк», «На грани безумия», «Чувак», «С любовью, Саймон», «Шафт», «Путь домой», «Окей, Лекси!», «Отец невесты 3», «Все радостные места», «Вечность между нами», «Асоциальная сеть», «Сами напросились», «Тик-так... БУМ!» и «Барби».