На грани безумия
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На грани безумия

На грани безумия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

7.42018, Spinning Man
Триллеры, Драмы95 мин16+

Сюжет

Профессор подозревается в похищении студентки. Пирс Броснан, Гай Пирс и Минни Драйвер — в захватывающем детективном триллере о том, что такое правда.

В центре сюжета уважаемый преподаватель философии Эван Берч. Его спокойная семейная жизнь рушится, когда в городе исчезает одна из его студенток — Джойс Боннер. Подозрения детектива Маллоя падают на Эвана из-за его неубедительного алиби, нервного поведения и отказа в осмотре автомобиля. Свидетельские показания и косвенные улики, указывающие на профессора, начинают вызывать сомнения в его невиновности у коллег по университету и даже у членов его семьи. Вскоре становится известно, что на предыдущем месте работы Эван уже был втянут в скандал из-за неприемлемого поведения в отношении одной из студенток.

Кто же на самом деле стоит за похищением Джойс Боннер? Не пропустите триллер «На грани безумия». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве 2018 года можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!

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Информация

Страна
Ирландия, Швеция, США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Драмы, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На грани безумия»

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