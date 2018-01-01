На грани безумия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Профессор подозревается в похищении студентки. Пирс Броснан, Гай Пирс и Минни Драйвер — в захватывающем детективном триллере о том, что такое правда.



В центре сюжета уважаемый преподаватель философии Эван Берч. Его спокойная семейная жизнь рушится, когда в городе исчезает одна из его студенток — Джойс Боннер. Подозрения детектива Маллоя падают на Эвана из-за его неубедительного алиби, нервного поведения и отказа в осмотре автомобиля. Свидетельские показания и косвенные улики, указывающие на профессора, начинают вызывать сомнения в его невиновности у коллег по университету и даже у членов его семьи. Вскоре становится известно, что на предыдущем месте работы Эван уже был втянут в скандал из-за неприемлемого поведения в отношении одной из студенток.



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