На грани безумия (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Профессор подозревается в похищении студентки. Пирс Броснан, Гай Пирс и Минни Драйвер — в захватывающем детективном триллере о том, что такое правда.
В центре сюжета уважаемый преподаватель философии Эван Берч. Его спокойная семейная жизнь рушится, когда в городе исчезает одна из его студенток — Джойс Боннер. Подозрения детектива Маллоя падают на Эвана из-за его неубедительного алиби, нервного поведения и отказа в осмотре автомобиля. Свидетельские показания и косвенные улики, указывающие на профессора, начинают вызывать сомнения в его невиновности у коллег по университету и даже у членов его семьи. Вскоре становится известно, что на предыдущем месте работы Эван уже был втянут в скандал из-за неприемлемого поведения в отношении одной из студенток.
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Информация
Рейтинг
- СКРежиссёр
Симон
Кайзер
- Актёр
Гай
Пирс
- Актёр
Пирс
Броснан
- Актриса
Минни
Драйвер
- Актриса
Александра
Шипп
- Актриса
Одейя
Раш
- ДКАктёр
Джейми
Кеннеди
- КГАктёр
Кларк
Грегг
- ШБАктёр
Шон
Блейкмор
- ЭПАктриса
Элиза
Прайор
- НСАктёр
Ной
Солсбери Липсон
- МОСценарист
Мэттью
Олдрич
- ДХСценарист
Джордж
Харрар
- РБПродюсер
Роберт
Балло
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- СКАктёр дубляжа
Сергей
Казаков
- РДХудожник
Роджер
Дж. Форкер
- СЛХудожница
Сэлли
Леви
- ПМОператор
Полли
Морган