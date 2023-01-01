Дарья Шевчук
- Карьера
- Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 15 мая 1996 г. (28 лет)
Биография
Популярная фотомодель и актриса Дарья Шевчук – воплощение молодости в отечественном кино. Родилась 15 мая 1996 года, москвичка. Окончила Щукинское училище по специализации «актриса театра и кино», курс Клюева, в 2018 году. Еще в детстве снялась в эпизоде фильма «Главный калибр». После окончания театрального училища получила место в труппе московского Малого театра. Приглашается на озвучивание зарубежных и отечественных лент. Свою актерскую карьеру продолжила в фильме 2015 года «Власик. Тень Сталина», а затем – роль в мини-сериале «Личное пространство». Фильмы Дарьи Шевчук как актрисы дубляжа известны более ее актерских работ. «Привидение», «Темное зеркало», «Синяя бездна», «Однажды в Голливуде» – Фрогги и Лулу. Голос Джин Стейнхейш в фильме «Вечность между нами» 2020 года. Всего 18 работ на дублировании фильмов и 6 актерских ролей. Роли Дарьи Шевчук в команде молодых и талантливых актеров известны: сериал «Закрытый сезон» 2020 и «Тайны госпожи Кирсановой» 2018 года, который считается пока лучшей ролью актрисы. В настоящее время продолжает работу в кино по линии актерского агентства «АГНИ-кино». Потенциал актрисы очень высок, что внушает надежду увидеть яркие роли в ее исполнении. Кроме того, фотомодель и актриса просто радует своих почитателей молодостью и энергией.
Фильмография
Актриса дубляжа
- 6.4
Кошки-мышки2023, 113 минБесплатно
- 6.2
Все страхи Бо2023, 171 мин
- 6.1
Джиперс Криперс: Возрожденный2022, 84 минБесплатно
- 8.1
Зверогонщики2022, 88 мин
- 7.3
Опасная игра2022, 86 мин
- 8.5
Огрики2021, 81 мин
- 6.5
Лес самоубийц2021, 112 минБесплатно
- 8.5
Вечность между нами2020, 90 минБесплатно
- 7.8
Ася2020, 82 минБесплатно
- 7.7
Погребальные байки2019, 106 минБесплатно
- 8.7
Венеция зовет2019, 89 минБесплатно
- 8.3
Синяя бездна 22019, 86 мин
- 7.6
Лондонские поля2018, 103 минБесплатно