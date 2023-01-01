Биография

Популярная фотомодель и актриса Дарья Шевчук – воплощение молодости в отечественном кино. Родилась 15 мая 1996 года, москвичка. Окончила Щукинское училище по специализации «актриса театра и кино», курс Клюева, в 2018 году. Еще в детстве снялась в эпизоде фильма «Главный калибр». После окончания театрального училища получила место в труппе московского Малого театра. Приглашается на озвучивание зарубежных и отечественных лент. Свою актерскую карьеру продолжила в фильме 2015 года «Власик. Тень Сталина», а затем – роль в мини-сериале «Личное пространство». Фильмы Дарьи Шевчук как актрисы дубляжа известны более ее актерских работ. «Привидение», «Темное зеркало», «Синяя бездна», «Однажды в Голливуде» – Фрогги и Лулу. Голос Джин Стейнхейш в фильме «Вечность между нами» 2020 года. Всего 18 работ на дублировании фильмов и 6 актерских ролей. Роли Дарьи Шевчук в команде молодых и талантливых актеров известны: сериал «Закрытый сезон» 2020 и «Тайны госпожи Кирсановой» 2018 года, который считается пока лучшей ролью актрисы. В настоящее время продолжает работу в кино по линии актерского агентства «АГНИ-кино». Потенциал актрисы очень высок, что внушает надежду увидеть яркие роли в ее исполнении. Кроме того, фотомодель и актриса просто радует своих почитателей молодостью и энергией.