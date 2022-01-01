Опасная игра
Wink
Фильмы
Опасная игра
7.32022, Game of Love
Драмы, Мелодрамы86 мин18+
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Опасная игра (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Какие секреты скрывает райский остров? Белла Торн в страстной мелодраме о любовном треугольнике.

Рой приглашает свою девушку в гости на Сицилию. На его родном побережье Вивьен знакомится с семьей возлюбленного и родными ему местами. Однажды девушка по имени Анна падает с мотоцикла рядом с домом Роя. Вивьен нравится новая знакомая, а вот ее молодой человек почему-то не рад такой компании. Девушка начинает подозревать, что между Анной и Роем в прошлом что-то было. Тем временем вулкан Этна начинает извергаться, аэропорты закрывают, и влюбленные вынуждены остаться на острове на неопределенный срок.

Что произойдет с ними за это время и какие секреты скрывают Анна и Рой? Триллер «Опасная игра» смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.

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Информация

Страна
Италия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Опасная игра»

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