Опасная игра (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Какие секреты скрывает райский остров? Белла Торн в страстной мелодраме о любовном треугольнике.



Рой приглашает свою девушку в гости на Сицилию. На его родном побережье Вивьен знакомится с семье�й возлюбленного и родными ему местами. Однажды девушка по имени Анна падает с мотоцикла рядом с домом Роя. Вивьен нравится новая знакомая, а вот ее молодой человек почему-то не рад такой компании. Девушка начинает подозревать, что между Анной и Роем в прошлом что-то было. Тем временем вулкан Этна начинает извергаться, аэропорты закрывают, и влюбленные вынуждены остаться на острове на неопределенный срок.



Что произойдет с ними за это время и какие секреты скрывают Анна и Рой? Триллер «Опасная игра» смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.



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