Опасная игра (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Какие секреты скрывает райский остров? Белла Торн в страстной мелодраме о любовном треугольнике.
Рой приглашает свою девушку в гости на Сицилию. На его родном побережье Вивьен знакомится с семье�й возлюбленного и родными ему местами. Однажды девушка по имени Анна падает с мотоцикла рядом с домом Роя. Вивьен нравится новая знакомая, а вот ее молодой человек почему-то не рад такой компании. Девушка начинает подозревать, что между Анной и Роем в прошлом что-то было. Тем временем вулкан Этна начинает извергаться, аэропорты закрывают, и влюбленные вынуждены остаться на острове на неопределенный срок.
Что произойдет с ними за это время и какие секреты скрывают Анна и Рой? Триллер «Опасная игра» смотреть онлайн можно на нашем видеопортале.
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Информация
Рейтинг
- Актриса
Белла
Торн
- БМАктёр
Бенжамин
Масколо
- МЭАктёр
Майкл
Э. Роджерс
- АНАктриса
Альма
Ноче
- СКАктёр
Симоне
Коппо
- МБСценарист
Марко
Борромеи
- ДКСценарист
Джастин
Колас
- АРСценарист
Анита
Ривароли
- ДБПродюсер
Давид
Бошин
- ЭВПродюсер
Энрико
Венти
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- МКОператор
Мартина
Кокко