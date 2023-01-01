Кошки-мышки (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Экранизация нашумевшего рассказа «Кошатник» Кристен Рупениан о том, как по-разному мужчина и женщина воспринимают происходящее на свидании. В главных ролях Николас Браун из «Наследников» и Эмилия Джонс. Студентка Марго учится на втором курсе и подрабатывает в буфете артхаусного кинотеатра. Туда частенько заглядывает киноман Роберт, который привлекает девушку высоким ростом и более солидным, чем у ровесников, возрастом. Однажды между героями завязывается диалог, который перерастает в переписку и затем в свидание — для Марго тревожное и пугающее, для Роберта, наоборот, полное приятных эмоций. Как же так получилось, расскажет ироничный триллер «Кошки-мышки» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
Кошки-мышки смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Сюзанна
Фогель
- Актриса
Эмилия
Джонс
- НБАктёр
Николас
Браун
- ДВАктриса
Джеральдин
Висванатан
- Актриса
Изабелла
Росселлини
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- КШАктёр
Кристофер
Шайер
- ЛКАктриса
Лайза
Коши
- ДААктёр
Джош
Андрес Ривера
- МЛАктриса
Мелисса
Леман
- АПАктёр
Айзек
Пауэлл
- Сценарист
Мишель
Эшфорд
- КРСценарист
Кристен
Рупениан
- ХЭПродюсер
Хелен
Эстабрук
- Продюсер
Мишель
Эшфорд
- Продюсер
Элизабет
Бэнкс
- Актриса дубляжа
Дарья
Шевчук
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- БТХудожник
Бо
Теппер
- ХМКомпозитор
Хезер
МакИнтош