Кошки-мышки (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация нашумевшего рассказа «Кошатник» Кристен Рупениан о том, как по-разному мужчина и женщина воспринимают происходящее на свидании. В главных ролях Николас Браун из «Наследников» и Эмилия Джонс. Студентка Марго учится на втором курсе и подрабатывает в буфете артхаусного кинотеатра. Туда частенько заглядывает киноман Роберт, который привлекает девушку высоким ростом и более солидным, чем у ровесников, возрастом. Однажды между героями завязывается диалог, который перерастает в переписку и затем в свидание — для Марго тревожное и пугающее, для Роберта, наоборот, полное приятных эмоций. Как же так получилось, расскажет ироничный триллер «Кошки-мышки» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.



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