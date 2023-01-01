Кошки-мышки
Wink
Фильмы
Кошки-мышки
6.42023, Cat Person
Драмы, Триллеры113 мин18+
Марго заводит роман с застенчивым Робертом, который оказывается не таким уж безобидным. Триллер по мотивам сенсационного рассказа

Кошки-мышки (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Экранизация нашумевшего рассказа «Кошатник» Кристен Рупениан о том, как по-разному мужчина и женщина воспринимают происходящее на свидании. В главных ролях Николас Браун из «Наследников» и Эмилия Джонс. Студентка Марго учится на втором курсе и подрабатывает в буфете артхаусного кинотеатра. Туда частенько заглядывает киноман Роберт, который привлекает девушку высоким ростом и более солидным, чем у ровесников, возрастом. Однажды между героями завязывается диалог, который перерастает в переписку и затем в свидание — для Марго тревожное и пугающее, для Роберта, наоборот, полное приятных эмоций. Как же так получилось, расскажет ироничный триллер «Кошки-мышки» — фильм 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кошки-мышки»

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