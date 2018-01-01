Биография

Изабелла Росселлини — итальянская актриса и фотомодель, автор нескольких книг, активист-защитник животных. Номинировалась на «Эмми» и «Золотой глобус», лауреат премии «Сатурн». Родилась в Риме 18 июня 1952 года. Родителями Изабеллы были известные в мире кино люди — режиссер Роберто Росселлини и актриса Ингрид Бергман. После школы Изабелла уехала учиться в Нью-Йорк. Поначалу она работала на ТВ репортером и занималась съемками в рекламе, но в 1986 году Дэвид Линч позвал Изабеллу сняться в ленте «Синий бархат». Это была всего лишь третья работа актрисы в кино, но она прославила ее. Изабелла Росселлини не ограничивала себя в выборе фильмов, снимаясь и в европейском, и в советском, и в американском кино — самые известные из них «Очи черные», «Смерть ей к лицу» и «Дикие сердцем». То же самое касается и жанров — в ее фильмографии есть комедии, драмы, вестерны. Также Изабелла снималась в сериалах и озвучивала мультфильмы. Параллельно с актерской карьерой она не бросала модельный бизнес и долгое время была лицом Lancôme. Сейчас активно занимается зоозащитой, но при этом продолжает сниматься в фильмах.