Биография

Эмилия Джонс — британская актриса и певица. Номинантка премии BAFTA. Обладательница премий Gotham Independent Film Awards, Seattle Film Critics Society, San Diego Film Critics Society и Alliance of Women Film Journalists. Родилась в Лондоне 23 февраля 2002 года. Эмилия — дочь Аледа Джонса, известного певца и телеведущего, и творческие способности ярко проявлялись в ней с раннего детства. Когда ей было всего 9 лет, она вышла на театральную сцену в мюзикле «Шрек» в Королевском театре «Друри-Лейн», через два года сыграла еще в одной постановке. Сейчас участвует в спектаклях лондонского театра Вест-Энда. Кроме того, Эмилия исполняет песни, в том числе написанные ей самой. Несмотря на молодость, Эмилия Джонс уже снялась в 25 сериалах и фильмах. Ее кинокарьера началась с небольшой роли в сериале «Доктор Кто» в 2010 году, в 2011 она снялась в эпизодической роли в фильме «Пираты Карибского моря: На странных берегах». Первую главную роль в кино получила в музыкальной драме «CODA: ребенок глухих родителей», которая вышла на экраны в 2020 году. В том же году сыграла свою первую главную роль в телесериале «Лок и ключ». Джонс также снималась в таких известных фильмах, как «Один день», «Каникулы мечты», «Молодость», «Высотка» и «Страна призраков», была занята в сериалах «Утопия», «Обитель Анубиса», «Волчий зал».