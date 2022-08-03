Каникулы мечты (фильм, 2014) смотреть онлайн

Каникулы мечты
8.02014, What We Did on Our Holiday
Драма, Комедия90 мин12+
Что может быть лучше большого семейного праздника в Шотландии? Вся родня собирается на празднование юбилея дедушки Горди. Дуглас и Эби отправляются в путешествие. Но как скрыть семейные секреты, если у вас три болтливых ребенка?

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb