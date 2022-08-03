Каникулы мечты (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.02014, What We Did on Our Holiday
Драма, Комедия90 мин12+
О фильме
Что может быть лучше большого семейного праздника в Шотландии? Вся родня собирается на празднование юбилея дедушки Горди. Дуглас и Эби отправляются в путешествие. Но как скрыть семейные секреты, если у вас три болтливых ребенка?
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энди
Хэмилтон
- ГДРежиссёр
Гай
Дженкин
- Актриса
Розамунд
Пайк
- Актёр
Дэвид
Теннант
- БКАктёр
Билли
Коннолли
- БМАктёр
Бен
Миллер
- Актриса
Амелия
Баллмор
- Актриса
Эмилия
Джонс
- ХТАктриса
Харриет
Тернбулл
- СИАктриса
Селия
Имри
- АКАктриса
Аннетт
Кросби
- ЭХСценарист
Энди
Хэмилтон
- ГДСценарист
Гай
Дженкин
- ДТПродюсер
Дэвид
Томпсон
- ДВПродюсер
Дэн
Винч
- МХОператор
Мартин
Хоукинс
- АХКомпозитор
Алекс
Хеффес