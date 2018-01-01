Биография

Дэвид Теннант — шотландский актер театра и кино, получивший мировую известность благодаря роли Десятого, а позднее и Четырнадцатого Доктора в культовом британском сериале «Доктор Кто». В 2021 году Дэвид получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер» за роль серийного убийцы Денниса Нильсена в сериале «Дес», основанном на реальных событиях. Родился в шотландском городе Батгейт 18 апреля 1971 года. Дэвид окончил Королевскую шотландскую академию музыки и драмы, играл в театральных постановках Королевской шекспировской компании. Карьеру на телевидении начала с сериалов BBC. Известность пришла после главной роли в мини-сериале «Казанова» в 2005 году, а уже через год он получил роль Десятого Доктора, которого поклонники до сих пор считают одним из лучших Докторов за всю 60-летнюю историю сериала. В театре Теннант сыграл главные роли в пьесах «Гамлет» и «Ричард III». Актер также занимается озвучкой мультфильмов: его голосом говорит дядюшка Скрудж МакДак в перезапуске «Утиных историй». Дэвид Теннант сыграл множество разноплановых ролей. Поклонники поттерианы узнают его в Барти Крауче-младшем в фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня». Он появился в роли детектива Алека Харди в сериале «Убийство на пляже», блестяще изобразил злодея в супергеройском шоу «Джессика Джонс», воплотил демона Кроули в экранизации романа Терри Пратчетта и Нила Геймана «Благие знамения», сыграл Филеаса Фога в сериале «Вокруг света за 80 дней». Во время пандемии Теннант со своим другом и коллегой Майклом Шином создал мини-сериал «Постановка».