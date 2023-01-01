Кемпинг
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Кемпинг

Кемпинг (сериал, 2018) смотреть онлайн

7.52018, Camping 1 сезон
Комедии, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Новый комедийный сериал от создателей «Девочек», который понравится всем ценителям жизненного и небанального юмора. Честный семьянин Уолт отмечает с родными на природе свой 45-летний юбилей, а внезапный визит незваных гостей ставит идиллический уикенд под угрозу. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Кемпинг»

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