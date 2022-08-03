Кемпинг (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Новый комедийный сериал от создателей «Девочек», который понравится всем ценителям жизненного и небанального юмора. Честный семьянин Уолт отмечает с родными на природе свой 45-летний юбилей, а внезапный визит незваных гостей ставит идиллический уикенд под угрозу.

