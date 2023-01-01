Дженнифер Гарнер

Биография

Дженифер Гарнер – актриса, ставшая голливудской звездой, успешный продюсер, лауреат премии «Золотой Глобус». Девушка родилась в Хьюстоне, она стала вторым ребенком в семье. Ее мать – преподаватель английского языка, отец работал инженером-химиком. По воскресеньям родители Дженифер ходили на службу в методистскую церковь, дочерей они водили в библейскую школу. Когда семья переехала в Чарльзтон, будущей актрисе исполнилось 4 года, она начала учиться игре на саксофоне, ходила на репетиции оркестра. Кроме того, ее увлекали плавание, музыка, вокал. Первые сценические роли Дженифер Гарнер сыграла, став членом школьной театральной труппы. В 1990 г. она по настоянию отца поступила в университет Деннисона на химический факультет, но через 2 года проявила решительность и перевелась на театральный факультет. Получив диплом, поехала в Нью-Йорк к другу и осталась там, но позже переехала в Лос-Анджелес. Первой серьезной работой в кино для Дженифер Гарнер стал фильм «Зоя». Однако по-настоящему прославиться ей удалось только в 2000 г. после роли в картине «Где моя тачка, чувак?». Эта кинолента стала хитом проката. Затем последовали роли в «Перл-Харбор», «Сорвиголова». Голливудской «звездой» актриса стала после выхода сериала «Шпионка». Она стала невероятно востребованной и получила множество предложений от именитых режиссеров.