Сорвиголова (фильм, 2003) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Днем слепой юрист защищает людей в зале суда, а ночью вершит справедливость на улицах города. Бен Аффлек в экранизации одноименного комикса Marvel.
Мэтт Мердок родился в одном из неблагополучных районов Нью-Йорка, известном как Адская кухня. Будучи подростком, в результате ст�рашной аварии он теряет зрение. Однако все остальные органы чувств обостряются до невероятных пределов, позволяя мальчику развить удивительную ловкость и почувствовать веру в себя. Спустя много лет повзрослевший Мэтт становится адвокатом и вместе с напарником Фогги открывает собственное агентство. Когда у молодого человека не получается доказать невиновность человека в суде, он надевает супергеройский костюм и отправляется на улицы города, чтобы найти и наказать настоящих преступников.
Хотите узнать, какие приключения ждут Мэтта? Тогда скорее включайте фантастический боевик «Сорвиголова». Фильм смотреть 2003 года можно онлайн прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Сорвиголова смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики, Криминал, Фэнтези
Рейтинг
- МСРежиссёр
Марк
Стивен Джонсон
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Дженнифер
Гарнер
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актёр
Майкл
Кларк Дункан
- Актёр
Джон
Фавро
- Актёр
Джо
Пантольяно
- СТАктёр
Скотт
Терра
- ДКАктёр
Дэвид
Кит
- ЭААктёр
Эрик
Авари
- ЭПАктриса
Эллен
Помпео
- МССценарист
Марк
Стивен Джонсон
- Продюсер
Ави
Арад
- Продюсер
Гари
Фостер
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Билл
Карраро
- ЕИАктёр дубляжа
Евгений
Иванов
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- Актёр дубляжа
Дмитрий
Назаров
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- ДЭХудожник
Джеймс
Эчесон
- ВДХудожник
Виктор
Дж. Золфо
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- ЭКОператор
Эриксон
Кор
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл