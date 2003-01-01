Сорвиголова (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Днем слепой юрист защищает людей в зале суда, а ночью вершит справедливость на улицах города. Бен Аффлек в экранизации одноименного комикса Marvel.



Мэтт Мердок родился в одном из неблагополучных районов Нью-Йорка, известном как Адская кухня. Будучи подростком, в результате ст�рашной аварии он теряет зрение. Однако все остальные органы чувств обостряются до невероятных пределов, позволяя мальчику развить удивительную ловкость и почувствовать веру в себя. Спустя много лет повзрослевший Мэтт становится адвокатом и вместе с напарником Фогги открывает собственное агентство. Когда у молодого человека не получается доказать невиновность человека в суде, он надевает супергеройский костюм и отправляется на улицы города, чтобы найти и наказать настоящих преступников.



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