Биография

Джон Фавро – режиссер, актер, сценарист. Родился в Нью-Йорке, в семье учителей, в 1966 г. «Гремучая смесь» еврейских, итальянских корней способствовала формированию талантливой и любознательной личности. После окончания колледжа Джонатан Коля (полное имя актера) уехал в Чикаго, где открыл свой бизнес по созданию анимационных роликов. Одновременно посещал театральную судию, а по вечерам зарабатывал на жизнь мытьем посуды в ресторанах. Не отказывался от любых эпизодических ролей в разных проектах. Впервые в крупной роли снялся в возрасте 29 лет (картина «Руди»). В 1996 году вышел продюсерский фильм Джона Фавро «Тусовщики». Жена – Джойе Тилем. Отец троих детей. Далеко не все роли Джона Тавро были успешными. Прежде чем стать знаменитостью артист снялся во множестве провальных проектов. В 2001 г. решил попробовать свои силы как режиссер. В главной роли предложил снятся другу Винсу Вону. Так на экранах появилась комедия «Все схвачено». Самым хитовым проектом Фавро считается картина «Железный человек», которая имела коммерческий успех: в прокате заработала более 500 млн долларов. Сценарист 4-х фильмов, режиссер 10 мультфильмов и художественных картин.