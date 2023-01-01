Биография

Майкл Кларк Дункан — американский актер и продюсер. Номинант на премию «Оскар» за роль в фильме «Зеленая миля». Родился в Чикаго 10 декабря 1957 года. Майкл получал высшее образование в Государственном университете Алкорн штата Миссисипи, однако из-за болезни матери был вынужден бросить обучение и сосредоточиться на том, чтобы за ней ухаживать. Высокий рост и крупное телосложение помогали ему зарабатывать на жизнь выкапыванием траншей, а также работой вышибалой в ночном клубе и охранником у продюсера. Так Дункан и попал в Голливуд, позже обзаведясь агентом. Актерская карьера Майкла Кларка Дункана стартовала в конце 1980-х годов с сериалов «Дерзкие и красивые» и «Женаты и с детьми». Прорывными для кинодеятеля стали 1998-й и 1999-й годы, когда он снялся в «Армагеддоне» Майкла Бэя и «Зеленой миле» Фрэнка Дарабонта. Другие известные фильмы с участием звезды: кинокомиксы «Сорвиголова» и «Город грехов», а также криминальная комедия «Девять ярдов» с Брюсом Уиллисом в главной роли.