Биография

Арнон Милчен – продюсер кинопроектов. Участвовал в создании более сотни полнометражных кинокартин. Является владельцем и основателем компании «Regency Enterprises». Большинство работ получило признание среди зрителей и критиков. Поэтому Милчен считается одним из самых продуктивных продюсеров за весь период существования Голливуда. Имеет еврейское происхождение. У отца была фирма, производящая удобрения. После его смерти Милчен унаследовал весь бизнес. На тот момент будущему продюсеру был 21 год. Имеет экономическое образование. Коллекционирует произведения искусства. Некоторое время был женат на французской модели Брижит Генмайр. Однако пара распалась. У них трое совместных детей. В мир кинематографа вошел в 1977 году, когда познакомился с известным продюсером Эллиотом Кастнером. Первыми фильмами Арнона Милчена стали кинокартины «Черная радость» и «Обвинитель». Также продюсировал такие известные проекты, как «Однажды в Америке», «Легенда» и «Красотка». Свою продюсерскую компанию открыл в 1991 году. И вскоре стал партнером «Warner Brothers». Также известные проекты Милчена – «Мистер и миссис Смит», «Бойцовский клуб», «12 лет рабства». Многие кинокартины стали культовыми и были отмечены престижными наградами.