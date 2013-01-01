Va-банк (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
Талантливый студент начинает работать на владельца онлайн-казино, все больше погружаясь в опасный мир азартных игр. Криминальный триллер «Vа-банк» — фильм о притягательности больших денег с Джастином Тимберлейком и Беном Аффлеком от режиссера «Линкольна для адвоката» .
Когда студент Принстонского университета Ричи узнает, что ему не полагается стипендия на обучение, он пытается раздобыть нужную сумму при помощи азартных игр. У Ричи есть уникальный талант, позволяющий просчитывать шансы на победу, но однажды его виртуальный соперник мухлюет, оставив парня ни с чем. Чтобы вернуть проигранное, Ричи летит в Коста-Рику, твердо намеренный отыскать Айвена Блока, хозяина казино. Миллиардер оказывается впечатлен знаниями Ричи и предлагает ему кое-что получше, чем просто деньги — партнерство. Вчерашний студент соглашается, попадая в в круговорот событий, которые изменят его жизнь.
- Режиссёр
Брэд
Фурман
- Актёр
Джастин
Тимберлейк
- Актёр
Бен
Аффлек
- Актриса
Джемма
Артертон
- Актёр
Энтони
Маки
- МЭАктёр
Майкл
Эспер
- ОКАктёр
Оливер
Купер
- КДАктёр
Кристиан
Джордж
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- ДХАктёр
Джон
Хёрд
- ДМАктёр
Джеймс
Молина
- БКСценарист
Брайан
Коппельман
- ДЛСценарист
Дэвид
Левин
- Продюсер
Леонардо
ДиКаприо
- БКПродюсер
Брайан
Коппельман
- ДЛПродюсер
Дэвид
Левин
- Продюсер
Арнон
Милчен
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- СДХудожница
Софи
Де Ракофф
- МФОператор
Мауро
Фиоре
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек