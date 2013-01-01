Va-банк (фильм, 2013) смотреть онлайн

Va-банк
8.52013, Runner Runner
Триллер, Криминал87 мин18+
О фильме

Талантливый студент начинает работать на владельца онлайн-казино, все больше погружаясь в опасный мир азартных игр. Криминальный триллер «Vа-банк» — фильм о притягательности больших денег с Джастином Тимберлейком и Беном Аффлеком от режиссера «Линкольна для адвоката» .

Когда студент Принстонского университета Ричи узнает, что ему не полагается стипендия на обучение, он пытается раздобыть нужную сумму при помощи азартных игр. У Ричи есть уникальный талант, позволяющий просчитывать шансы на победу, но однажды его виртуальный соперник мухлюет, оставив парня ни с чем. Чтобы вернуть проигранное, Ричи летит в Коста-Рику, твердо намеренный отыскать Айвена Блока, хозяина казино. Миллиардер оказывается впечатлен знаниями Ричи и предлагает ему кое-что получше, чем просто деньги — партнерство. Вчерашний студент соглашается, попадая в в круговорот событий, которые изменят его жизнь.

Какие последствия его ждут, расскажет фильм «Vа-банк» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Va-банк»