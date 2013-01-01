Va-банк (фильм, 2013) смотреть онлайн

Талантливый студент начинает работать на владельца онлайн-казино, все больше погружаясь в опасный мир азартных игр. Криминальный триллер «Vа-банк» — фильм о притягательности больших денег с Джастином Тимберлейком и Беном Аффлеком от режиссера «Линкольна для адвоката» .



Когда студент Принстонского университета Ричи узнает, что ему не полагается стипендия на обучение, он пытается раздобыть нужную сумму при помощи азартных игр. У Ричи есть уникальный талант, позволяющий просчитывать шансы на победу, но однажды его виртуальный соперник мухлюет, оставив парня ни с чем. Чтобы вернуть проигранное, Ричи летит в Коста-Рику, твердо намеренный отыскать Айвена Блока, хозяина казино. Миллиардер оказывается впечатлен знаниями Ричи и предлагает ему кое-что получше, чем просто деньги — партнерство. Вчерашний студент соглашается, попадая в в круговорот событий, которые изменят его жизнь.



Какие последствия его ждут, расскажет фильм «Vа-банк» в подписке Amediateka на Wink.



Va-банк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.