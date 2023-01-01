Биография

Брэд Фурман — режиссер, популярный американский деятель искусства. Фурман снимает кинокартины, пишет сценарии, работает с видеоклипами. Его режиссерский талант отмечен призами международных кинофестивалей. Он прославился особой подачей и узнаваемым почерком, характерным для его сценариев. Брэд Фурман родился в Филадельфии. Детство провел в Лафайет-Хилл, где закончил обучение в школе. Будущий режиссер увлекся искусством и мечтал о телевидении. Он успешно окончил школу искусств при Нью-Йоркском университете, смог получить степень бакалавра искусств киноиндустрии. Его первая картина была хорошо принята критиками. Фильмы Брэда Фурмана реалистичны и наполнены эмоциями. В 2008 году первая полнометражная кинолента Фурмана была представлена зрителям на фестивале в Торонто. Фильм отнесли к картинам, обязательным к просмотру. Первый короткометражный фильм «Быстрая перемотка» сразу завоевал успех и участвовал в показах по всему миру. В короткометражке «Незнакомец» режиссер предстал в роли сценариста и продюсера. Его ждал успех на голливудском кинофестивале и высокие оценки критиков. В числе работ Брэда Фурмана фильмы, завоевавшие популярность во всем мире, — «Адвокат Линкольна» с Макконахи, «Бегущий» с Аффлеком и Тимберлейком и «Лазутчик» с Крэнстоном.