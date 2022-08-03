Линкольн для адвоката (фильм, 2011) смотреть онлайн

Он привык выигрывать дела в суде, а не искать правду, но иногда совесть оказывается дороже денег. Юридический триллер «Линкольн для адвоката» 2011 года расскажет, какова изнанка правосудия, но вряд ли вас обрадует это знание.



Адвокат по уголовным делам из Лос-Анджелеса Микки Холлер — тот, к кому состоятельные клиенты обращаются, когда нужно выпутаться из безнадежной ситуации. Его новый подзащитный — богатый парень, которого обвиняют в жестоком избиении проститутки. Деньги и связи помогают Холлеру добиться освобождения клиента под залог, но странности в его деле не дают покоя. К тому же улики совпадают с другими аналогичными преступлениями, и Микки неожиданно для самого себя решает докопаться до сути.



Фильм «Линкольн для адвоката» порадует ценителей триллеров, где напряжении держится не на экшене, а на диалогах. Главную роль в картине сыграл Мэттью Макконахи, и это еще один веский довод не пропустить ее.

