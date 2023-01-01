Биография

Мариса Томей — американская актриса итальянского происхождения, лауреат кинопремии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в криминальной комедии «Мой кузен Винни». Актриса также трижды номинировалась на премию Гильдии киноактеров США, дважды — на «Золотой Глобус» и один раз — на премию BAFTA. Мариса Томей родилась в Нью-Йорке 4 декабря 1964 года. Мариса впервые появилась на экране в 1984 году в эпизодических ролях, а затем получила постоянную роль в сериале «Как вращается мир». Чтобы принимать участие в съемках, она бросила учебу в Бостонском университете. Мариса Томей после получения «Оскара» в 1993 году появилась в таких проектах, как «Только ты», «Четыре комнаты», «Только любовь», «Чего хотят женщины», «Счастливые случаи», «Управление гневом», «Рестлер», «Мартовские Иды». В 2011 году она составила пару с Мэттью Макконахи в ленте «Линкольн для адвоката» и сыграла в комедийной мелодраме «Эта дурацкая любовь». В 2015 году ее фильмография пополнилась лентой «Игра на понижение», а в 2016 году актриса присоединилась к касту киновселенной Марвел, где ей досталась роль Мэй Паркер — тетушки Человека-Паука. Среди других значимых киноработ Марисы Томей можно упомянуть сериал «Рассказ служанки», байопик «Гражданин Джейн: Битва за Нью-Йорк» и комедийную драму «Король Стейтен-Айленда».