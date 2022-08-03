Любовь не по сценарию (фильм, 2014) смотреть онлайн

Знакомьтесь: Кит Майклс. Он — красавец, успешный сценарист, прекрасный муж. Был. 15 лет назад. Сейчас у него не осталось ничего, кроме старых сценариев и нереализованных надежд. Агент с трудом устраивает его на работу учителем в небольшом городке. Здесь у Кита появится шанс начать все заново: встретить любовь и написать лучший сценарий, основанный на собственной жизни.

