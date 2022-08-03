Любовь не по сценарию (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.42014, The Rewrite
Мелодрама, Комедия101 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
О фильме
Знакомьтесь: Кит Майклс. Он — красавец, успешный сценарист, прекрасный муж. Был. 15 лет назад. Сейчас у него не осталось ничего, кроме старых сценариев и нереализованных надежд. Агент с трудом устраивает его на работу учителем в небольшом городке. Здесь у Кита появится шанс начать все заново: встретить любовь и написать лучший сценарий, основанный на собственной жизни.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Марк
Лоуренс
- Актёр
Хью
Грант
- Актриса
Мариса
Томей
- БХАктриса
Белла
Хиткот
- Актёр
Дж.К.
Симмонс
- Актриса
Эллисон
Дженни
- Актёр
Крис
Эллиот
- КААктриса
Кэролайн
Аарон
- ЭМАктриса
Эмили
Морден
- СКАктёр
Стивен
Каплан
- ЭКАктёр
Эндрю
Кинэн-Болджер
- Сценарист
Марк
Лоуренс
- ЛГПродюсер
Лиз
Глоцер
- ДКПродюсер
Дэвид
Коплан
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- АБАктёр дубляжа
Андрей
Бархударов
- МБАктриса дубляжа
Марина
Бакина
- ГДХудожник
Гари
Джонс
- КЭМонтажёр
Кен
Элуто
- ДБОператор
Джонатан
Браун
- КЛКомпозитор
Клайд
Лоуренс