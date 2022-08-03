Любовь не по сценарию
Wink
Фильмы
Любовь не по сценарию

Любовь не по сценарию (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.42014, The Rewrite
Мелодрама, Комедия101 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

О фильме

Знакомьтесь: Кит Майклс. Он — красавец, успешный сценарист, прекрасный муж. Был. 15 лет назад. Сейчас у него не осталось ничего, кроме старых сценариев и нереализованных надежд. Агент с трудом устраивает его на работу учителем в небольшом городке. Здесь у Кита появится шанс начать все заново: встретить любовь и написать лучший сценарий, основанный на собственной жизни.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь не по сценарию»