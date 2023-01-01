Биография

Крис Эллиот — американский актер, комик, продюсер, режиссер и сценарист. Родился в Нью-Йорке 31 мая 1960 года. Родители Элиота были тесно связаны с шоу-бизнесом: мать работала на телевидении, отец занимался комедией в составе команды «Боб и Рэй». Решив последовать их примеру, после школы он поступил в Национальный театральный институт при Театральном центре Юджина О´Нила, но проучился лишь семестр. Несмотря на это, начал стремительную карьеру на телевидении: снимался и выступал автором сценария в телепроекте «Вечер с Дэвидом Леттерманом». Параллельно пробовал себя на большом экране: сыграл эпизоды в фильме «Лиана» и многосерийном детективе «Полиция Майами: Отдел нравов». Крис Эллиот обрел известность благодаря юмористическим телевизионным передачам. Сценарная работа над шоу «Вечер с Дэвидом Леттерманом» принесла ему четыре статуэтки «Эмми». Также в его творческой биографии множество кинопроектов, среди которых «Последний человек на Земле», «Трудности ассимиляции», «День сурка», «Все без ума от Мэри», «Сабрина — маленькая ведьма», «Диктатор», «Красотки в Кливленде», «Хорошая жена», «Как я встретил вашу маму». Особое место в карьере Эллиота занимает сериал «Шиттс Крик», за который он получил премию Гильдии актеров.