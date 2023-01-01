Биография

Кэролайн Аарон – актриса. Дважды получила награды гильдии киноактеров. Родилась в 1952 году. Искусство драмы изучала в театральной студии Нью-Йорка и университете Вашингтона. Сразу после университета в фильме 1982 года сыграла девушку-тинейджера, поклонницу рано умершего актера Джеймса Дина. Лента получила приз чикагского кинофестиваля, и на актрису обратили внимание. Перебравшись в Нью-Йорк, она много играет в бродвейских театрах. Режиссер Вуди Аллен включает ее в группу «своих» артистов. Но и без того карьера актрисы складывает прекрасно! В 1990-м у Аарон роль Мардж в фантастическом фильме Тима Бертона «Эдвард Руки-ножницы». В двух эпизодах сериала «Закон и порядок» она играет разных персонажей. Наступление нового тысячелетия проходит под знаком «Секса в большом городе». В сериале Аарон задействована в одном эпизоде. Она – Памела Глок в серии «Моногамные». В культовой «Полиции Нью-Йорка» играет Дорис Стейнман в эпизоде «Теория большого взрыва». Не обходится без актрисы и знаменитая «Анатомия страсти». В эпизоде «Пусть и правда ужалит» она исполняет роль Конни Уильямс. Участие актрисы в сериале «Невероятная миссис Мейзел» приносит ей премии.