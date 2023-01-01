Биография

Эллисон Дженни – актриса американского кинематографа, знаменитая главным образом благодаря участию в съемках телесериалов. Также играла в театральных постановках и озвучивала некоторых мультипликационных персонажей. Многократная обладательница престижных премий. Была удостоена награды «Оскар» за роль второго плана в кинокартине «Тоня против всех». Будущая актриса выросла в творческой семье. Ее отец – джазовый музыкант, а мать – актриса. Азы творческого мастерства Эллисон начала постигать в Кеньонском театральном колледже, а затем изучала драматическое искусство в Королевской академии в Лондоне. Во время учебы она подрабатывала фотографом, официанткой и принимала участие в различных театральных постановках. Основная творческая деятельность актрисы Эллисон Дженни сосредоточена на участии в съемках телесериалов. Впервые на телеэкране она появилась в 1991 году, сыграв роль в комедийном телешоу «Мортон и Хейс». Также на заре своей карьеры Эллисон дважды появляется в юридическом драматическом телесериале «Закон и порядок», исполняя разные роли. Более крупные проекты на пути Эллисон Дженни начали появляться в середине 1990-х годов. Фильмы Эллисон Дженни, в которых она получала роли второго плана, позволили ей продвинуться на пути своего творчества. Актриса играла в многочисленных кинолентах, в том числе в фильмах «Ледяной ветер», Основные цвета» и др. Стремительное восхождение по карьерной лестнице началось с телесериала «Западное крыло», а роль начальника пресс-службы официальной резиденции американского президента, исполненная актрисой, стала настоящим прорывом.