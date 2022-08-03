Безупречный (фильм, 2019) смотреть онлайн

Черная комедия с Хью Джекманом. Его герой пытается улучшить жизнь школьников, при этом умудряясь тратить общий бюджет на свои личные нужды. Фанатам Джекмана стоит обязательно настроиться на волну этого фильма: многие зарубежные издания уже назвали роль Фрэнка лучшей в карьере актера. Смотрите фильм «Безупречный» в подписке Amediateka на Wink.

