Безупречный (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Bad Education
Драма, Комедия94 мин18+
О фильме
Черная комедия с Хью Джекманом. Его герой пытается улучшить жизнь школьников, при этом умудряясь тратить общий бюджет на свои личные нужды. Фанатам Джекмана стоит обязательно настроиться на волну этого фильма: многие зарубежные издания уже назвали роль Фрэнка лучшей в карьере актера. Смотрите фильм «Безупречный» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.1 IMDb
