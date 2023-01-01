Биография

Хью Джекман — актер и продюсер. Совладелец корпорации Seed Productions. Родился в Сиднее 12 октября 1968 года. В детстве будущий артист получил религиозное образование. Окончив старшую школу, поступил на факультет журналистики. С 23 лет занимался на театральных курсах, а уже в 26 лет закончил Академию исполнительных искусств. Получив образование, Хью начал сразу же сниматься в фильмах и сериалах. Помимо работы в кино, кинодеятель участвует в театральных постановках и озвучивает мультфильмы. Хью Джекман исполнил одну из ролей в многосерийной ленте «Коррелли». Актер наиболее известен по таким проектам, как фантастический боевик «Люди Икс», нежный ромком под балладу Стинга «Кейт и Лео», сиквел истории мутантов «Люди икс 2», роскошное фэнтези «Ван Хельсинг», самая драматичная часть франшизы о супергероях «Люди Икс: Последняя битва», философская драма визионера Даррена Аронофски «Фонтан», вестерн с эпическими пейзажами «Австралия», эротический триллер «Список контактов», приквел о непростом прошлом Росомахи «Люди Икс: Начало. Росомаха» и зрелищный семейный экшен «Живая сталь».