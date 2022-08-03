Фонтан (фильм, 2006) смотреть онлайн

Три поэтично рифмующиеся истории о поиске бессмертия ради любви. Культовая фантастическая драма «Фонтан» — фильм о вечной жизни, в котором Хью Джекман и Рэйчел Вайс исполнили несколько ролей.



Онколог по имени Томми Крео все время посвящает поиску лекарства от рака, пока его жена Иззи постепенно увядает от опухоли головного мозга. В XVI веке испанский конкистадор Томас Крео отправляется в полное опасностей путешествие в Центральную Америку — на поиски Дерева жизни, которое должно освободить его возлюбленную королеву Изабеллу от власти Инквизиции. Космический путешественник Том совершает полет к далекому созвездию Шибальба, где скоро произойдет вспышка сверхновой.



Эти сюжеты причудливо переплетутся в притче Даррена Аронофски, режиссера «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте». Смотрите фильм «Фонтан» в подписке Amediateka на Wink.

