Фонтан (фильм, 2006) смотреть онлайн
О фильме
Три поэтично рифмующиеся истории о поиске бессмертия ради любви. Культовая фантастическая драма «Фонтан» — фильм о вечной жизни, в котором Хью Джекман и Рэйчел Вайс исполнили несколько ролей.
Онколог по имени Томми Крео все время посвящает поиску лекарства от рака, пока его жена Иззи постепенно увядает от опухоли головного мозга. В XVI веке испанский конкистадор Томас Крео отправляется в полное опасностей путешествие в Центральную Америку — на поиски Дерева жизни, которое должно освободить его возлюбленную королеву Изабеллу от власти Инквизиции. Космический путешественник Том совершает полет к далекому созвездию Шибальба, где скоро произойдет вспышка сверхновой.
Эти сюжеты причудливо переплетутся в притче Даррена Аронофски, режиссера «Черного лебедя» и «Реквиема по мечте». Смотрите фильм «Фонтан» в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Драма
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
- Режиссёр
Даррен
Аронофски
- Актёр
Хью
Джекман
- Актриса
Рэйчел
Вайс
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- ММАктёр
Марк
Марголис
- СМАктёр
Стивен
Макхэтти
- ФЭАктёр
Фернандо
Эрнандез
- Актёр
Клифф
Кёртис
- ШПАктёр
Шон
Патрик Томас
- Актриса
Донна
Мерфи
- ИСАктёр
Итан
Сапли
- Сценарист
Даррен
Аронофски
- ЭХСценарист
Эри
Хэндел
- Продюсер
Арнон
Милчен
- Продюсер
Иэн
Смит
- ЭУПродюсер
Эрик
Уотсон
- ЭХПродюсер
Эри
Хэндел
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ССАктриса дубляжа
Светлана
Старикова
- ВПАктёр дубляжа
Виктор
Петров
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- РЭХудожница
Рени
Эйприл
- ДРМонтажёр
Джей
Рабиновиц
- МЛОператор
Мэттью
Либатик
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл