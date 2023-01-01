Биография

Донна Мерфи — американская актриса театра и кино, певица. Двукратная лауреатка театральной премии «Тони». Родилась в Нью-Йорке 7 марта 1959 года. Еще в детстве у Донны проснулся интерес к сцене. В возрасте трех лет девочка начала брать уроки вокала. После окончания школы Мерфи поступила в университет Нью-Йорка, но не доучилась, поскольку решила сосредоточиться на театральной карьере. С 1979 года артистка играет в мюзиклах на Бродвее и не раз удостаивалась престижных наград, в числе которых премии «Тони». C 1988 года Донна Мерфи снимается на ТВ. В списке ее проектов значатся такие сериалы, как «Закон и порядок», «С.S.I. Место преступления», «Сплетница» и «Изобретая Анну». Среди заметных киноработ можно выделить роль жены Отто Октавиуса в «Человеке пауке 2» и мачехи в мультфильме от Disney «Рапунцель: Запутанная история».