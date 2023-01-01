Эллен Бёрстин

Биография

Эллен Берстин — американская актриса. Обладательница таких наград, как премия «Оскар», две премии Primetime Emmy Awards и премия Tony Award. Родилась в Детройте 7 декабря 1932 года. Берстин работала танцовщицей и моделью. В 24 года она дебютировала на Бродвее и вскоре начала появляться в телешоу. Позже актриса снялась в фильме «Последний киносеанс», работа в котором принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана. Ее следующее появление в кинокартине «Изгоняющий дьявол» также принесло ей номинацию на премию «Оскар». После этого она снялась в фильме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет», благодаря которой стала обладательницей премии «Оскар». В 1975 году она получила премию «Тони» за роль в пьесе «В то же время, в следующем году». Эллен Берстин известна по ролям в более чем 100 фильмах и сериалах, а также актриса выступала и как продюсер проектов «В студии актерского мастерства», «За высокими стенами», «Дом завтрашнего дня».