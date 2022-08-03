Кое-что на день рождения
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Кое-что на день рождения

Кое-что на день рождения (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.42017, A Little Something for Your Birthday
Драма, Мелодрама90 мин18+

О фильме

Немолодая Сенна Бергес не перестает надеяться на успех и любовь, но до сих пор не может вырваться из-под крыла своей мамы. Их конфликт обостряется, когда в жизни Сенны появляется адвокат-сердцеед.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Кое-что на день рождения»