Биография

Лиза Лапира – актриса театра, кино и телевидения, родилась 3 декабря 1981 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными работами стали многосерийные фильмы «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Закон и порядок», «Морская полиция», «Кукольный дом», «Не верь су*** из квартиры 23» и др. В Нью-Йорке актриса выступала на театральной сцене. Затем переехала в Лос-Анджелес. Свою кинокарьеру начала со съемок в телевизионных сериалах. Первым фильмом Лизы Лапира стал многосерийный криминальный детектив «Закон и порядок». Актриса также снималась в рейтинговых сериалах «Скорая помощь», «Секс в большом городе», «Клан Сопрано». В 2000 году на экраны вышла полнометражная драма с участием актрисы «Осень в Нью-Йорке» с Ричардом Гиром и Вайноной Райдер в главных ролях. В 2005 году была задействована в съемках многосерийной мелодрамы «Анатомия страсти». Небольшую роль Лиза Лапира исполнила в криминальной драме «Двадцать одно». В фильме «Эта дурацкая любовь» она сыграла подругу главной героини. Партнерами по съемочной площадке стали Стив Карелл, Райан Гослинг, Джулианна Мур, Эмма Стоун и др. В 2012 году участвовала в съемках сериала «Не верь су*** из квартиры 23».