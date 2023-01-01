Шэрон Стоун
Sharon Stone
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 10 марта 1958 г. (67 лет)
Биография
Шэрон Стоун — американская актриса и модель. Родилась в городе Мидвиль, Пенсильвания, 10 марта 1958 года. Свою карьеру в киноиндустрии она начала в конце 1980-х, играя небольшие роли в различных фильмах и телесериалах. Большим прорывом для актрисы стала картина «Основной инстинкт», в которой она играла главную роль и стала известной благодаря эпатажной сцене с ногами. За эту работу она получила награду MTV в номинациях «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина». За свою карьеру актрисы Шэрон Стоун снялась во множестве фильмов различных жанров, например, «Казино» Мартина Скорсезе, «Щепка», «На перепутье» и другие. Кроме своей актерской карьеры, Шэрон Стоун также известна своей активной общественной деятельностью и участием в различных благотворительных организациях. Она стремится использовать свою известность для поддержки различных общественных и социальных инициатив. Так, в 2013 году она получила премию саммита мира за вклад в борьбу со СПИДом.
Фильмография
Актриса
- 8.9
Дом Пьера Кардена2019, 97 мин
- 8.4
Кое-что на день рождения2017, 90 минБесплатно
- 8.7
День матери2016, 87 мин
- 8.8
На линии огня2015, 93 минБесплатно
- 7.9
Лавлэйс2013, 88 минБесплатно
- 8.1
Под маской жиголо2013, 86 минБесплатно
- 8.9
Ларго Винч 2: Заговор в Бирме2011, 113 минБесплатно
- 8.7
Альфа Дог2006, 117 мин
- 8.4
Основной инстинкт 22006, 109 минБесплатно
- 7.5
Двойной агент2004, 98 минБесплатно
- 9.0
Основной инстинкт1992, 123 минБесплатно
- 9.2
Вспомнить все1990, 108 минБесплатно