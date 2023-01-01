Биография

Шэрон Стоун — американская актриса и модель. Родилась в городе Мидвиль, Пенсильвания, 10 марта 1958 года. Свою карьеру в киноиндустрии она начала в конце 1980-х, играя небольшие роли в различных фильмах и телесериалах. Большим прорывом для актрисы стала картина «Основной инстинкт», в которой она играла главную роль и стала известной благодаря эпатажной сцене с ногами. За эту работу она получила награду MTV в номинациях «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина». За свою карьеру актрисы Шэрон Стоун снялась во множестве фильмов различных жанров, например, «Казино» Мартина Скорсезе, «Щепка», «На перепутье» и другие. Кроме своей актерской карьеры, Шэрон Стоун также известна своей активной общественной деятельностью и участием в различных благотворительных организациях. Она стремится использовать свою известность для поддержки различных общественных и социальных инициатив. Так, в 2013 году она получила премию саммита мира за вклад в борьбу со СПИДом.