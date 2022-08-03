После убийства приeмного отца Ларго Винч становится президентом группы компаний «W Group». Но роль управленца огромной корпорации не подходит Ларго. Он объявляет о продаже «W Group» и создании гуманитарного фонда, который возглавит старый друг его отца. В день, когда договор подписан, Ларго обвиняют в преступлениях против человечества и финансировании режима бирманского генерала Мина.

