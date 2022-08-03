Ларго Винч 2: Заговор в Бирме
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Ларго Винч 2: Заговор в Бирме

Ларго Винч 2: Заговор в Бирме (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

9.02011, Largo Winch II
Криминал, Боевик113 мин18+

О фильме

После убийства приeмного отца Ларго Винч становится президентом группы компаний «W Group». Но роль управленца огромной корпорации не подходит Ларго. Он объявляет о продаже «W Group» и создании гуманитарного фонда, который возглавит старый друг его отца. В день, когда договор подписан, Ларго обвиняют в преступлениях против человечества и финансировании режима бирманского генерала Мина.

Страна
Бельгия, Германия, Франция, Гонконг
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Детектив
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ларго Винч 2: Заговор в Бирме»