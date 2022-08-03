Ларго Винч 2: Заговор в Бирме (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
9.02011, Largo Winch II
Криминал, Боевик113 мин18+
О фильме
После убийства приeмного отца Ларго Винч становится президентом группы компаний «W Group». Но роль управленца огромной корпорации не подходит Ларго. Он объявляет о продаже «W Group» и создании гуманитарного фонда, который возглавит старый друг его отца. В день, когда договор подписан, Ларго обвиняют в преступлениях против человечества и финансировании режима бирманского генерала Мина.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Жером
Салль
- ТСАктёр
Томер
Сисле
- Актриса
Шэрон
Стоун
- УТАктёр
Ульрих
Тукур
- ННАктриса
Напакпапха
Накпраситте
- ОБАктёр
Оливье
Бартелеми
- ЛТАктёр
Лоран
Терзиефф
- НВАктёр
Николя
Вод
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- НСАктёр
Нирут
Сиричаня
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- Сценарист
Жером
Салль
- ЖВСценарист
Жан
Ван Хамме
- ФФСценарист
Филипп
Франк
- ЖАПродюсер
Жан-Ив
Асселин
- Актёр дубляжа
Виктор
Раков
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- ПЛХудожник
Паскаль
Ле Геллек
- ГБХудожница
Габриэль
Биндер
- АДКомпозитор
Александр
Деспла