На линии огня
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На линии огня

На линии огня (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.82015, Life on the Line
Боевик, Драма93 мин18+

О фильме

На небольшой городок в штате Техас надвигается ураган. Тем временем мы наблюдаем за жизненными перипетиями местных рабочих и их окружения. Линейный монтер Бью руководит бригадой погибшего брата и воспитывает его дочь, которая мечтает выбраться из-под дядиной опеки и стать независимой.

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Страна
США
Жанр
Боевик, Драма
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На линии огня»