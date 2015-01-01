На линии огня (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.82015, Life on the Line
Боевик, Драма93 мин18+
О фильме
На небольшой городок в штате Техас надвигается ураган. Тем временем мы наблюдаем за жизненными перипетиями местных рабочих и их окружения. Линейный монтер Бью руководит бригадой погибшего брата и воспитывает его дочь, которая мечтает выбраться из-под дядиной опеки и стать независимой.
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хэкл
- Актёр
Джон
Траволта
- Актриса
Кейт
Босворт
- ДСАктёр
Девон
Сава
- Актёр
Гил
Беллоуз
- ДБАктриса
Джули
Бенц
- РРАктёр
Райан
Роббинс
- ТОАктёр
Тай
Олссон
- Актриса
Шэрон
Стоун
- РААктёр
Риз
Александр
- Актриса
Эмили
Уллеруп
- ПБСценарист
Примо
Браун
- ФГПродюсер
Филлип
Глассер
- ТЖПродюсер
Тодд
Жиру
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Лучинин
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- БПОператор
Брайан
Пирсон