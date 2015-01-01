На линии огня (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

На небольшой городок в штате Техас надвигается ураган. Тем временем мы наблюдаем за жизненными перипетиями местных рабочих и их окружения. Линейный монтер Бью руководит бригадой погибшего брата и воспитывает его дочь, которая мечтает выбраться из-под дядиной опеки и стать независимой.



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