Биография

Канадский актер Тай Олссон (полное имя – Тайлер) родился 28.01.1974 г. в Галифаксе (Канада). Помимо актерской игры, занимается озвучкой мультфильмов. Рос в Оттаве, учился в школе Кентербери и в местной художественной школе, в которой, в основном, специализировался на драме, танцах и разных видах музыкального искусства. Он продолжил свое обучение актерскому мастерству в местной «Студии 58». Наиболее известная роль Тая Олссона — повторяющаяся роль вампира Бенни, который появляется в 8 сезоне культового телесериала «Сверхъестественное», а также жертва теракта 9/11 — Марк Бингхэм в телефильме «Рейс 93». Его голос можно услышать в озвучке Орда в мультипликационном детском сериале «Сказки дракона». Он появился в видео Elmo's Magic Cookbook на «Улице Сезам». В основном он появлялся в ролях второго плана или в роли персонажей в телешоу. Как актер озвучивания он известен как голос Херри в популярном телесериале «Класс титанов» (Канада) и как брат Яна Кайл в мультсериале «Быть Ианом». Среди фильмов с Тайем Олссоном — «Звездный крейсер \"Галактика\"», «Бросая вызов гравитации». Сыграл роль заместителя Энди на «Эврике», но после 2-х выступлений его заменил Каван Смит."