Биография

Джон Траволта – известный на весь мир актер. Параллельно занимался музыкой и танцами. Актер Джон Траволта появился на свет 18 февраля 1954 г. в Нью-Джерси в семье футболиста и певицы. С детства начал заниматься танцами. В юности стал появляться в мюзиклах. Кроме актерской карьеры, увлечением Траволты является авиация. За его плечами тысячи километров полетов. Актер владеет несколькими частными самолетами. От пилотирования отказался совсем недавно ввиду возраста. Успех и всеобщую любовь актеру принесла картина «Лихорадка субботнего вечера» (1977 г.), в которой он выступил главным героем. Еще больший успех имел мюзикл, выпущенный через год, – «Бриолин». Вместе с Оливией-Ньютон Джон Траволта записал несколько синглов к фильму. Все они стали хитами. Роли Джона Траволта замечены во многих лентах: «Под колпаком», «Уж кто бы говорил» (несколько частей), «Крик», «Феномен», «Она прекрасна», «Кодекс готти», «Лак для волос», «Каратель» и прочие. Кроме съемок в фильмах актер записал более 20 синглов. Не раз награждался различными премиями за вклад в искусство и другие сферы деятельности. Участвовал в акциях помощи пострадавшим в результате природных катаклизмов.