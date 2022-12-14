Райский город (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Криминальный триллер о сыне охотника за головами, который пытается разобраться в смерти отца — с Джоном Траволтой, Брюсом Уиллисом и Стивеном Дорффом от режиссера «Маски» и «Царя скорпионов» Чака Рассела. Иэн Свон — убийца, работающий на криминального босса, который мечтает расширить сферу влияния своего картеля. Иэн умирает в перестрелке, и его сын Райан отправляется на гавайский остров Мауи, чтобы понять, что случилось с его отцом. К нему присоединяется детектив Саванна — вместе они расследуют махинации местного менеджера по недвижимости Бака, который вступил в сговор с кандидатом на место сенатора. Вскоре им придется столкнуться с могущественными людьми, которые сделают все, чтобы защитить собственные планы на будущее острова.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
3.7 IMDb
- ЧРРежиссёр
Чак
Рассел
- БДАктёр
Блейк
Дженнер
- Актёр
Джон
Траволта
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ПЛАктриса
Прая
Лундберг
- КЛАктёр
Кори
Лардж
- Актёр
Стивен
Дорфф
- НГАктёр
Ноэль
Гульеми
- БРАктёр
Брэнскомб
Ричмонд
- ЛААктёр
Лоренцо
Антонуччи
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- ЧРСценарист
Чак
Рассел
- ЛАПродюсер
Лоренцо
Антонуччи
- РБПродюсер
Ричард
Барнер
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган
- ОФОператор
Остин
Ф. Шмидт