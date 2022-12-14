Райский город (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Райский город
Райский город
7.12022, Paradise City
Боевик, Триллер88 мин18+

О фильме

Криминальный триллер о сыне охотника за головами, который пытается разобраться в смерти отца — с Джоном Траволтой, Брюсом Уиллисом и Стивеном Дорффом от режиссера «Маски» и «Царя скорпионов» Чака Рассела. Иэн Свон — убийца, работающий на криминального босса, который мечтает расширить сферу влияния своего картеля. Иэн умирает в перестрелке, и его сын Райан отправляется на гавайский остров Мауи, чтобы понять, что случилось с его отцом. К нему присоединяется детектив Саванна — вместе они расследуют махинации местного менеджера по недвижимости Бака, который вступил в сговор с кандидатом на место сенатора. Вскоре им придется столкнуться с могущественными людьми, которые сделают все, чтобы защитить собственные планы на будущее острова.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Райский город»