Биография

Брюс Уиллис — американский актер. Обладатель «Золотого глобуса», «Эмми» и People's Choice Awards. Родился в Германии 19 марта 1955 года. Карьера артиста началась на внебродвейской сцене в 1970-х годах. Он дебютировал на Бродвее в сценической адаптации Misery в 2015 году. Как певец Уиллис выпустил свой дебютный альбом The Return of Bruno в 1987 году, за которым последовали еще два альбома в 1989-м и 2001-м годах. Брюс Уиллис прославился благодаря главной роли в комедийно-драматическом сериале «Детективное агентство „Лунный свет“». Он снялся более чем в ста фильмах, получив широкое признание как герой боевиков после роли Джона Макклейна во франшизе «Крепкий орешек». Наиболее известные работы Уиллиса: «Последний бойскаут», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Герой-одиночка», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство», «Война Харта», «Слезы солнца», «Заложник», «Счастливое число Слевина», «Суррогаты», «Королевство полной луны», «Рок на Востоке» и «Сиротский Бруклин».