Брюс Уиллис
Bruce Willis
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 19 марта 1955 г. (70 лет)
Биография
Брюс Уиллис — американский актер. Обладатель «Золотого глобуса», «Эмми» и People's Choice Awards. Родился в Германии 19 марта 1955 года. Карьера артиста началась на внебродвейской сцене в 1970-х годах. Он дебютировал на Бродвее в сценической адаптации Misery в 2015 году. Как певец Уиллис выпустил свой дебютный альбом The Return of Bruno в 1987 году, за которым последовали еще два альбома в 1989-м и 2001-м годах. Брюс Уиллис прославился благодаря главной роли в комедийно-драматическом сериале «Детективное агентство „Лунный свет“». Он снялся более чем в ста фильмах, получив широкое признание как герой боевиков после роли Джона Макклейна во франшизе «Крепкий орешек». Наиболее известные работы Уиллиса: «Последний бойскаут», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Герой-одиночка», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Шестое чувство», «Война Харта», «Слезы солнца», «Заложник», «Счастливое число Слевина», «Суррогаты», «Королевство полной луны», «Рок на Востоке» и «Сиротский Бруклин».
Фильмография
- 6.6
Миссия ассасина2023, 83 мин
- 8.0
Крепость 2: Глаз Снайпера2022, 92 минБесплатно
- 7.5
Белый слон2022, 88 мин
- 7.2
Детектив найт: Независимость2022, 87 минБесплатно
- 7.0
Райский город2022, 88 минБесплатно
- 7.6
Детектив Найт: Мерзавец2022, 100 минБесплатно
- 7.9
Детектив Найт: Искупление2022, 93 минБесплатно
- 7.6
Вендетта. Банды Атланты2022, 92 минБесплатно
- 7.0
Заговор в Голливуде2022, 93 мин
- 7.5
Отряд «Призрак»2022, 100 мин
- 7.8
Тупик2021, 92 минБесплатно
- 7.9
Крепость2021, 94 минБесплатно
- 7.8
За гранью жизни2021, 91 минБесплатно
- 7.3
Преступный квест2021, 89 минБесплатно
- 8.2
Полночь на злаковом поле2021, 94 минБесплатно
- 7.3
Выжить в игре2021, 92 минБесплатно
- 7.4
Осада2021, 86 минБесплатно
- 7.8
Приказано: уничтожить2020, 94 минБесплатно
- 8.0
Дожить до утра2020, 86 минБесплатно
- 6.6
Брешь2020, 88 минБе�сплатно