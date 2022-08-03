Осада
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Осада
7.82021, American Siege
Боевик, Триллер86 мин18+

Осада (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Спустя 10 лет после исчезновения Бриджит Бэйкер ее парень, отсидевший в тюрьме, вместе с сообщниками из сиротского приюта врываются в дом врача, который, они уверены, знает, что произошло с девушкой. На вызов приезжает Бен Уоттс, ленивый и коррумпированный полицейский, сотрудничающий с местным бизнесменом. Тот, в свою очередь, тоже как-то связан с происшествием.

Страна
США, Канада
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Осада»