Осада (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Спустя 10 лет после исчезновения Бриджит Бэйкер ее парень, отсидевший в тюрьме, вместе с сообщниками из сиротского приюта врываются в дом врача, который, они уверены, знает, что произошло с девушкой. На вызов приезжает Бен Уоттс, ленивый и коррумпированный полицейский, сотрудничающий с местным бизнесменом. Тот, в свою очередь, тоже как-то связан с происшествием.

