Осада (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Спустя 10 лет после исчезновения Бриджит Бэйкер ее парень, отсидевший в тюрьме, вместе с сообщниками из сиротского приюта врываются в дом врача, который, они уверены, знает, что произошло с девушкой. На вызов приезжает Бен Уоттс, ленивый и коррумпированный полицейский, сотрудничающий с местным бизнесменом. Тот, в свою очередь, тоже как-то связан с происшествием.
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
3.4 IMDb
- ЭДРежиссёр
Эдвард
Дрейк
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- Актёр
Брюс
Уиллис
- РГАктёр
Роб
Гоф
- АХАктриса
Анна
Хиндман
- ТГАктёр
Тревор
Гретцки
- ЙУАктёр
Йохан
Урб
- ДМАктёр
Джонни
Месснер
- ДДАктриса
Джанет
Джонс
- РЛАктёр
Роберт
Ланен
- КЛСценарист
Кори
Лардж
- ЭДСценарист
Эдвард
Дрейк
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- АГАктёр дубляжа
Андрей
Гриневич
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Мишутин
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лунёв
- НФХудожница
Наталья
Федулова
- ЛУОператор
Лаффри
Уитброд