Детектив Найт: Мерзавец
Wink
Фильмы
Детектив Найт: Мерзавец
7.72022, Detective Knight: Rogue
Боевик, Приключения100 мин18+

Детектив Найт: Мерзавец (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Опытный детектив Джеймс Найт из Лос-Анджелеса преследует банду вооруженных грабителей, серьезно ранивших его напарника в канун Хэллоуина.

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Детектив Найт: Мерзавец»