Тупик
Wink
Фильмы
Тупик
7.82021, Deadlock
Боевики, Триллеры92 мин18+

Тупик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Разыскиваемый преступник Рон Уитлок возглавляет команду наёмников, чтобы отомстить за смерть одного из его сыновей и неправомерное тюремное заключение другого. Безжалостная группа жёстко захватывает плотину гидроэлектростанции и держит всех внутри в заложниках. Поскольку соседний город находится на грани масштабного наводнения и разрушения, отставной армейский рейнджер Мак Карр должен спасти тысячи невинных жизней, пока не стало слишком поздно.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
3.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тупик»

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