Тупик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Разыскиваемый преступник Рон Уитлок возглавляет команду наёмников, чтобы отомстить за смерть одного из его сыновей и неправомерное тюремное заключение другого. Безжалостная группа жёстко захватывает плотину �гидроэлектростанции и держит всех внутри в заложниках. Поскольку соседний город находится на грани масштабного наводнения и разрушения, отставной армейский рейнджер Мак Карр должен спасти тысячи невинных жизней, пока не стало слишком поздно.



Тупик смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.