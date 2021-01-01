Тупик (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Разыскиваемый преступник Рон Уитлок возглавляет команду наёмников, чтобы отомстить за смерть одного из его сыновей и неправомерное тюремное заключение другого. Безжалостная группа жёстко захватывает плотину �гидроэлектростанции и держит всех внутри в заложниках. Поскольку соседний город находится на грани масштабного наводнения и разрушения, отставной армейский рейнджер Мак Карр должен спасти тысячи невинных жизней, пока не стало слишком поздно.
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Информация
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
3.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Джаред
Кон
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Патрик
Малдун
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- МДАктёр
Майкл
Деворзон
- ССАктёр
Стивен
Сефер
- АПАктриса
Ава
Палома
- КРАктриса
Келси
Роуз
- ККАктёр
Крис
Кливлэнд
- ДТАктёр
Джамал
Трулав
- ДБАктёр
Джаред
Банкенс
- ЛААктёр
Лоренцо
Антонуччи
- СССценарист
Стивен
Сефер
- ККСценарист
Кэм
Кэннон
- ДКСценарист
Джаред
Кон
- ДРПродюсер
Дэнни
Рот
- НБПродюсер
Насо
Браво
- КЛПродюсер
Кори
Лардж
- ГБПродюсер
Гордон
Бижелонич
- ПММонтажёр
Пол
МакДэйд