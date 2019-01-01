10 минут спустя (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.12019, 10 Minutes Gone
Боевики, Детективы91 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
У грабителя-эксперта Фрэнка Салливана никогда не было проблем с работой, пока его брата не убили во время ограбления. После потери сознания Фрэнк просыпается на грязной аллее, не помня, почему ограбление сорвалось и кто застрелил его брата. Теперь Фрэнк должен выяснить, кто из членов команды предал их, и найти таинственный портфель, чтобы спасти свою собственную шкуру и отомстить за смерть брата.
10 минут спустя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
3.6 IMDb
- БАРежиссёр
Брайан
А. Миллер
- МЧАктёр
Майкл
Чиклис
- Актёр
Брюс
Уиллис
- МУАктриса
Медоу
Уильямс
- КШАктёр
Кайл
Шмид
- Актёр
Тексас
Бэттл
- Актриса
Лидия
Халл
- СТАктёр
Свен
Теммел
- ДДАктёр
Джон
Д. Хикман
- СРАктёр
Серджо
Риццуто
- ДМАктёр
Джеффри
М. Ривз
- ДДСценарист
Джефф
Джингл
- Продюсер
Лидия
Халл
- ЛБПродюсер
Ли
Брода
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ИТАктёр дубляжа
Игорь
Тарадайкин
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- БММонтажёр
Боб
Мори
- ПАОператор
Питер
А. Холлэнд