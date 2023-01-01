Биография

Лидия Халл – американская модель, актриса, продюсер. Родилась 12 мая 1986 г. Будущая известная актриса Лидия Халл начала свою творческую карьеру с работы моделью. Она выиграла конкурс на съемки для обложки популярного в США журнала «Семнадцать». Образование получила в Университете штата Канзас, где училась на факультете «Маркетинг одежды и текстиля». После продолжила обучение в Лос-Анджелесе, окончив факультет «Ювелирное искусство и дизайн» в «Институте моды, дизайна и мерчендайзинга». Первые съемки фильма Лидии Халл состоялись в 2001 г. – в мелодраматической комедии «Король вечеринок». В дальнейшем ее приглашали на съемки в эпизодах, и лишь более крупные роли Лидии Халл вошли во все три части фильма «План побега» (2013, 2018, 2019 г.). Она снималась в популярном телесериале «Касл» (2009-2016 гг.) и третьем сезоне сериала «Спасатели» (2013 г.). После главной роли в картине «План побега 3» поступило предложение от кинокомпании Emmett/Furla Films поработать в новом амплуа. В качестве продюсера Лидия Халл успешно сотрудничала с Марком Стюартом на съемках криминального триллера «10 минут спустя» (2019 г.), а также с Пайаном Блэком и Бэрри Брукером в боевике «Ночь в осаде» (2019 г.). Опыт оказался столь спешным, что вслед за ним поступило новое предложение – поработать исполнительным продюсером на будущих проектах той же кинокомпании.