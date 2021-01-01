Полночь на злаковом поле (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых жен�щин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, агенты объединяют усилия с местным детективом.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
4.5 IMDb
- Режиссёр
Рэндолл
Эмметт
- МФАктриса
Меган
Фокс
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Брюс
Уиллис
- ЛХАктёр
Лукас
Хаас
- ККАктриса
Кэйтлин
Кармайкл
- ОЭАктриса
Олив
Элиз Аберкромб�и
- ДТАктёр
Джейсон
Трэвик
- Актриса
Лидия
Халл
- УУАктриса
Уэлкер
Уайт
- АМАктёр
Алек
Монополи
- ЭБПродюсер
Эдвард
Бекфорд
- СДПродюсер
Стивен
Дж. Идс
- АЭПродюсер
�Александр
Экерт
- ТЗХудожник
Трэвис
Заривны
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- МБКомпозитор
Майк
Бёрнс