Полночь на злаковом поле
Wink
Фильмы
Полночь на злаковом поле
8.22021, Midnight in the Switchgrass
Триллеры, Детективы94 мин18+

Полночь на злаковом поле (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых женщин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, агенты объединяют усилия с местным детективом.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Полночь на злаковом поле»

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