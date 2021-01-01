Полночь на злаковом поле (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Пенсакола, 2004 год. Два агента ФБР пытаются накрыть сеть торговцев людьми, когда выясняется, что их дело пересекается с многолетним безрезультатным расследованием серийных убийств молодых жен�щин. И хотя полицейский начальник слышать не хочет об официальном взаимодействии, агенты объединяют усилия с местным детективом.



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